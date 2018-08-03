"Текстильщик" разгромил "Чертаново-2", "Торпедо" обыграло "Знамя Труда"

Состоялись матчи первенства ПФЛ.
ПФЛ
Группа "Запад"
3-й тур
"Псков-747" (Псков) - "Днепр См" (Смоленск) - 2:0 (1:0)
Голы: Шиков, 21 (1:0). Рыжаков, 87 (2:0).
"Коломна" (Коломна) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Чиканчи, 82 (0:1).
"Чертаново-2" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:4 (0:0)
Голы: Алексеев, 48 - с пенальти (0:1). Алексеев, 51 (0:2). Попов, 55 (0:3). Конев, 73 (1:3). Попов, 79 (1:4).
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Торпедо Вл" (Владимир) - 0:3 (0:1)
Голы: Сапельников, 18 (0:1). Забродин, 51 (0:2). Лобзин, 81 (0:3).
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Велес" (Москва) - 3:0 (1:0)
Голы: Чубукин, 41 (1:0). Подоляк, 74 (2:0). Подоляк, 86 (3:0).
"Муром" (Муром) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) - 3:1 (0:1)
Голы: Сапаев, 34 - в свои ворота (0:1). Зимарев, 72 (1:1). Шония, 85 (2:1). Кудряшов, 90+6 (3:1).
Удаление: Эктов (Долгопрудный), 56.
Группа "Юг"
2-й тур
"Чайка" (Песчанокопское) - "Дружба М" (Майкоп) - 1:0 (1:0)
Гол: Подбельцев, 43 (1:0).
"Волгарь" (Астрахань) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 2:1 (1:0)
Голы: Болонин, 29 (1:0). Зенин, 60 (2:0). Журавлев, 76 - в свои ворота (2:1).
"Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 0:0
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 1:1 (0:0)
Голы: Чернышов, 81 (0:1). Борисов, 87 (1:1).
"Спартак Нч" (Нальчик) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (0:1)
Голы: Богатырев, 41 (0:1). Ольмезов, 52 - с пенальти (1:1).
"Черноморец Н" (Новороссийск) - "Спартак Вл" (Владикавказ) - 2:2 (0:2)
Голы: Жабкин, 16 (0:1). Камболов, 25 (0:2). Селеменев, 66 (1:2). Юдин, 84 (2:2).
"Краснодар-3" (Краснодар) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:1)
Голы: Юшко, 8 (0:1). Халназаров, 37 (1:1). Апеков, 53 (2:1). Сабуа, 76 (3:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/