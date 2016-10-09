"Строгино", несмотря на два удаления, сыграло вничью с питерским "Динамо"

"Строгино" сыграло вничью с питерским "Динамо" в матче 12-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Встречу москвичи доигрывали в меньшинстве после двух удалений.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
12-й тур
"Коломна" - "Волга" (Тверь) - 1:1 (1:0)
Голы: Арлашин, 34 (1:0). Матвеев, 73 (1:1).
ЦРФСО (Смоленск) - "Долгопрудный" - 2:1 (0:0)
Голы: Рыченков, 53 (1:0). Рыченков, 62 (2:0). Эктов, 67 (2:1).
"Строгино" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:0
Нереализованный пенальти: Маркосов (Д), 87 (вратарь).
Удаления: Решетнев (С), 86. Щербак (С), 88.
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Торпедо" (Владимир) - 2:0 (2:0)
Голы: Конев, 6 (1:0). Афанасьев, 41 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/