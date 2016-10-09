"Строгино", несмотря на два удаления, сыграло вничью с питерским "Динамо"

"Строгино" сыграло вничью с питерским "Динамо" в матче 12-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Встречу москвичи доигрывали в меньшинстве после двух удалений.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

12-й тур

"Коломна" - "Волга" (Тверь) - 1:1 (1:0)

Голы: Арлашин, 34 (1:0). Матвеев, 73 (1:1).

ЦРФСО (Смоленск) - "Долгопрудный" - 2:1 (0:0)

Голы: Рыченков, 53 (1:0). Рыченков, 62 (2:0). Эктов, 67 (2:1).

"Строгино" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:0

Нереализованный пенальти: Маркосов (Д), 87 (вратарь).

Удаления: Решетнев (С), 86. Щербак (С), 88.

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Торпедо" (Владимир) - 2:0 (2:0)

Голы: Конев, 6 (1:0). Афанасьев, 41 (2:0).