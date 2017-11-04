Ставропольское "Динамо" разгромлено во Владикавказе

В матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" владикавказский "Спартак" обыграл ставропольское "Динамо" со счетом 3:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

17-й тур

"Машук-КМВ" (Пятигорск) – "Анжи-2" (Махачкала) – 2:0 (2:0)

Голы: Хугаев, 20 (1:0). Джатиев, 25 (2:0).

"Дружба" (Майкоп) – "Афипс" (Афипский) – 0:2 (0:1)

Голы: Калмыков, 45 (0:1). Стефанович, 78 (0:2).

"Легион Динамо" (Махачкала) – "Чайка" (Песчанокопское) – 1:0 (1:0)

Гол: Магомедов, 38.

"Спартак" (Владикавказ) – "Динамо" (Ставрополь) – 3:0 (2:0)

Голы: Хасцаев, 32 – с пенальти (1:0). Дудаев, 42 (2:0). Лысенко, 69 (3:0).

"Спартак" (Нальчик) – "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)

Голы: Тлупов, 8 (1:0). Тлупов, 42 (2:0). Тлупов, 69 (3:0).

"Черноморец" (Новороссийск) – "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – 5:0 (1:0)

Голы: Бояринцев, 8 (1:0). Григорян, 53 (2:0). Чалый, 54 (3:0). Селеменев, 77 (4:0). Касьянов, 88 (5:0).