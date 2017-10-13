СМИ: банковские счета "Мордовии" арестованы

Банковские счета "Мордовии" арестованы, информируют "Известия Мордовии". В пресс-службе клуба данный факт не подтвердили, но и не опровергли.

– Комментарии руководства клуба по этому вопросу будут даны позже, – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Мордовия" ищет спонсора. Напомним, в настоящее время клуб занимает лидирующую позицию в первенстве ПФЛ. В заключительной игре первого круга команда на своем поле разгромила "Оренбург-2" (3:0).