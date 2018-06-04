"Сахалин" прошел лицензирование и предложил схему для зоны "Сибирь" ПФЛ

В "Сахалине" заявили об успешном прохождении клубом лицензирования на право участия в турнире ПФЛ.

– 21 мая была комиссия по лицензированию, – говорит начальник "Сахалина" Игорь Беляй. – Более того, мы предложим ПФЛ схему по своему участию в турнире зоны "Сибирь".

Напомним, ранее ПФЛ не включила в состав зоны "Сахалин" – в силу того, что часть участников не готова лететь на остров.

– Наша команда играет в зоне "Сибирь" и проводит только гостевые матчи пока не завершится реконструкция "Спартака" (стадиона, на котором "Сахалин" проводит домашние матчи – прим. "СЭ"), а также предложили еще один компромисс – провести все игры с командами "Енисей-2" и "Сибирь-2" на их поле. (Сергей ЕГОРОВ)​