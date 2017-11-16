Ребко - новый капитан "Арарата"

Сегодня футболисты "Арарата" провели голосование по выбору капитана и вице-капитана. Как информирует пресс-служба клуба, по итогам голосования капитанская повязка досталась Алексею Ребко. Вице-капитаном был выбран полузащитник Ираклий Квеквескири.

Отметим, что ранее капитаном был Роман Павлюченко. В среду пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС.