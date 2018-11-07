Президент "Пскова-747" раскритиковал систему отслеживания допинга в российском футболе

Президент "Пскова-747" Алексей Севостьянов заявил, что информация о дисквалификации защитника команды Ивана Ершова поступила от Российского футбольного союза. Руководитель отметил, что региональные клубы не могут следить за применением допинга.

– Напрямую с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мы не общаемся, всю информацию получаем от Российского футбольного союза, – цитирует RT Севостьянова. – Именно они поставили нас в известность о том, что у игрока нашей команды возникли проблемы с допингом.

Проверка каждого футболиста стоит порядка 30—40 тысяч рублей. Если производить подобные действия со всей командой, сумма выйдет очень большая. Более того, даже при наличии необходимых финансовых средств я как владелец клуба не могу провести тестирование у себя в регионе. В целом вся система нашего футбола в отношении отслеживания и работы с допингом сырая.

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Пскова-747" дисквалифицирован на четыре года в связи с применением допинга.