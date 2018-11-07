Защитник "Пскова-747" Ершов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Защитник ФК "Псков-747" Иван Ершов дисквалифицирован на 4 года, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Такое решение приняла РУСАЛА после того, как в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты.

Сообщается, что 39-летний футболист попался на допинге в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Иван Ершов долгое время играл за тульский "Арсенал" и в 2014 году забил первый гол этой команды в премьер лиге. Также выступал за "Черноморец", "Волгарь-Газпром", липецкий "Металлург" и другие клубы.