Павлюченко - капитан "Арарата" в последнем матче?

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян огласил стартовый состав команды на матч 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" против "Рязани". С первых минут на поле появится нападающий Роман Павлюченко, который является капитаном столичного клуба.

"Арарат": Сугробов, Тараканов, Кацалапов, Самошников, Попов, Ребко, Замченков, Квеквескири, Пугин, Лебеденко, Павлюченко.

Запасные: Шитов, Мамаханов, Воронкин, Рыжов, Тобоев, Айрапетян, Давидян.

Ранее Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после матча с "Рязанью", однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"