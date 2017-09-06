Оганесян рассказал, что ему угрожают спонсоры "Арарата"

На интернет-платформе "Medium" опубликовано интервью экс-президента "Арарата" Валерия Оганесяна, в котором он рассказал об угрозах со стороны спонсора команды. Оганесяну ставят в вину тот факт, что сумма в 20 миллионов рублей исчезла со счетов клуба.

– Вы видите происходящее с "Араратом" как рейдерский захват клуба?

– Пока нет, но что-то близкое. "Хочу – и беру". Таких разговоров через силу я не понимаю.

– Ваше возвращение в "Арарат" возможно?

– На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

– Что мешает вам вернуться в Россию?

– Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнутся ад.

– Вы имеете в виду уголовное преследование?

– Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

Я предполагал, что такое начнется, когда "Арарат" выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось.

Полную версию интервью можно найти здесь