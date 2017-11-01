Никита Симонян: "Подлецам-ставочникам в российском футболе не место!"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, комментируя скандал во втором дивизионе – по обстоятельствам матча в зоне "Восток" "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск), заявил, что эта ситуация скажется на репутации российского футбола. Ранее стало известно, что трое футболистов были дисквалифицированы за ставки на эту встречу. Матч должен быть переигран.
– Такая ситуация, конечно, скажется на имидже российского футбола, – подчеркнул Симонян. – И что, что они раскаялись? Таким людям вообще нечего делать в нашем футболе. Я не лезу в решения Контрольно-дисциплинарного комитета, но мнение – подлецам не место, игрокам-ставочникам в нашем футболе не место! (Андрей СИЗЯКИН)
Скандал в ПФЛ: трое футболистов дисквалифицированы за ставки
elisei
А что футболисты не люди им ставки делать нельзя? Сами создали футбольный тотализатор, а теперь пишут...
18:04
shpasic
а в российском теннисе?
17:45
ALEX***di.ru
Как сами сдавали матчи в СССР (по рассказам пенсионеров-футболистов. Разговор по пятницам), это было нормально. Лучше бы комментарии никакие не давал. А сейчас договорняк карается по закону.
17:39