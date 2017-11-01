Скандал в ПФЛ: трое футболистов дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран

Оглушительный скандал разгорается во втором дивизионе – по обстоятельствам матча в зоне "Восток" "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск).

Вот какие факты об инциденте приводит официальный сайт ПФЛ.

1. Матч состоялся 20 сентября и закончился победой гостей (1:0), после этой игры в ПФЛ поступила служебная информация, которая касалась возможного влияния некоторых лиц на результат (исход) игры и события в матче.

2. Подозрительными считались ставки в букмекерской конторе и соответствующих интернет-платформах. В круг лиц, которые были причастны к ставкам, входил бывший футболист футбольного клуба "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) Нариман Гусалов.

3. В ПФЛ создали комиссию под председательством президента лиги Андрея Соколова. Были изучены игровые моменты и действия игроков команд-соперниц в матче. Проведены беседы с руководством ФК "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) и ФК "Иртыш" (Омск). Также была осуществлена дополнительная работа с целью проверки поступившей информации.

Комиссия ПФЛ провела опрос футболистов "Смены". Вот каковы результаты:

– В игре отсутствуют признаки "договорного матча";

– Сговора руководителей, тренеров и спортсменов футбольных клубов с целью оказания влияния на результат матча или достижения определенного результата (исхода) не выявлено;

– Данных, свидетельствующих о влиянии руководителей и тренеров футбольного клуба "Смена" на определенный исход в матче не выявлено;

– Руководство "Смены" добровольно оказывало содействие администрации ПФЛ в изучении обстоятельств, связанных с проведением матча;

– Установлено участие футболистов "Смены" Игоря Балдина и Ибрагима Базаева в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

– Установлено участие футболиста Наримана Гусалова, выступавшего ранее за "Смену" в текущем сезоне, в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

– Установлен факт сговора футболистов "Смены" Балдина и Базаева, принимавших участие в матче, с лицами, делавшими ставки в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в данном матче;

– Установлен факт умышленных действий футболиста "Смены" Балдина с целью достижения определенного события в ходе игры и влияния в целом на результат (исход) в матче;

– Данных, свидетельствующих о каком-либо влиянии руководителей и тренеров "Смены" на футболистов Балдина и Базаева, причастных к ставкам в букмекерской конторе на определенные события и определенный результат (исход) в матче, не выявлено;

– Подозрения в причастности руководителей, тренеров, сотрудников и иных футболистов (кроме установленных) "Смены" у администрации ПФЛ отсутствуют.

По итогам проведенных мероприятий руководство ПФЛ направило полученную информацию в КДК РФС.

КДК РФС на своем заседании принял следующее решение:

1) дисквалифицировать сроком на 2 (два) года футболистов "Смены" Балдина, Базаева, а также футболиста-профессионала Гусалова;

2) аннулировать результат матча "Смена" – "Иртыш";

3) назначить переигровку матча, указанного в пункте 2 настоящего решения. Предложить Ассоциации "ПФЛ" определить дату и время проведения переигровки.

В соответствии со статьей 81 Дисциплинарного регламента РФС настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет РФС в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.