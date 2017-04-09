Московское "Торпедо" обыграло пензенский "Зенит"

Московское "Торпедо" разгромило пензенский "Зенит" в матче 17-го тура первенства ФНЛ в группе "Центр". Кроме того, сегодня были сыграны поединки 18-го тура - "Энергомаш" выиграл у "Рязани", "Калуга" уступила брянскому "Динамо", "Витязь" взял верх над липецким "Металлургом", а "Чертаново" и "Сатурн" разошлись миром.

Также "Орлу" было засчитано техническое поражение в поединке с курским "Авангардом".

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ПФЛ

Группа "Центр"

17-й тур

"Торпедо" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 4:0 (2:0)

Голы: Уридия, 18 (1:0). Дворецков, 45 (2:0). Гонежуков, 50 (3:0). Миносян, 78 (4:0).

Предупреждение: Косянчук, 15.

Удаление: Косянчук (Т), 48.

Судья: Парфентьев (Санкт-Петербург).

Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

18-й тур

"Энергомаш" (Белгород) - "Рязань" (Рязань) - 2:0 (0:0)

Голы: Калугин, 63 (1:0). Самойлов, 76 (2:0).

Судья: Чебан (Москва).

Белгород. Стадион "Энергомаш".

"Калуга" (Калуга) - "Динамо" (Брянск) - 1:2 (0:2)

Голы: Менделев, 36 (0:1). Кузовкин, 40 (0:2). Родин, 72 - с пенальти (1:2).

Судья: Машлякевич (Москва).

Калуга. Стадион "Арена Анненки".

"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Липецк) - 1:0 (1:0)

Гол: Подымов, 26.

Судья: Фролов (Москва).

Подольск. Стадион "Труд".

"Чертаново" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 0:0

Удаления: Каракоз (Ч), 25. Ежов (Ч), 77.

Судья: Сединкин (Омск).

Москва. Стадион "Арена Чертаново".