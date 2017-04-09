Московское "Торпедо" обыграло пензенский "Зенит"

Московское "Торпедо" разгромило пензенский "Зенит" в матче 17-го тура первенства ФНЛ в группе "Центр". Кроме того, сегодня были сыграны поединки 18-го тура - "Энергомаш" выиграл у "Рязани", "Калуга" уступила брянскому "Динамо", "Витязь" взял верх над липецким "Металлургом", а "Чертаново" и "Сатурн" разошлись миром.
Также "Орлу" было засчитано техническое поражение в поединке с курским "Авангардом".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
17-й тур
"Торпедо" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 4:0 (2:0)
Голы: Уридия, 18 (1:0). Дворецков, 45 (2:0). Гонежуков, 50 (3:0). Миносян, 78 (4:0).
Предупреждение: Косянчук, 15.
Удаление: Косянчук (Т), 48.
Судья: Парфентьев (Санкт-Петербург).
Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
18-й тур
"Энергомаш" (Белгород) - "Рязань" (Рязань) - 2:0 (0:0)
Голы: Калугин, 63 (1:0). Самойлов, 76 (2:0).
Судья: Чебан (Москва).
Белгород. Стадион "Энергомаш".
"Калуга" (Калуга) - "Динамо" (Брянск) - 1:2 (0:2)
Голы: Менделев, 36 (0:1). Кузовкин, 40 (0:2). Родин, 72 - с пенальти (1:2).
Судья: Машлякевич (Москва).
Калуга. Стадион "Арена Анненки".
"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Липецк) - 1:0 (1:0)
Гол: Подымов, 26.
Судья: Фролов (Москва).
Подольск. Стадион "Труд".
"Чертаново" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 0:0
Удаления: Каракоз (Ч), 25. Ежов (Ч), 77.
Судья: Сединкин (Омск).
Москва. Стадион "Арена Чертаново".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/
GI_Orillia
Что это про Торпедо вспомнили?
22:07