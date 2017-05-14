Московское "Торпедо" обыграло "Энергомаш" и вышло в лидеры "Центра" вместе с "Авангардом"

Московское "Торпедо" победило "Энергомаш" в матче 23-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Благодаря успеху, столичный клуб смог выйти на второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Авангарда" черно-белые отстают только по числу побед.

"Торпедо" по итогам сезона-2014/15 покинуло премьер-лигу, но из-за финансовых проблем заявилось не в ФНЛ, а в ПФЛ.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

23-й тур

"Калуга" - "Металлург" (Липецк) - 1:1 (1:0)

Голы: Гуров, 43 (1:0). Ахвледиани, 56 (1:1).

"Арсенал-2" (Тула) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (1:0)

Гол: Степанов, 28.

"Торпедо" (Москва) - "Энергомаш" (Белгород) - 2:0 (1:0)

Голы: Канаев, 31 (1:0). Чернышов, 65 (2:0).

"Зенит" (Пенза) - "Авангард" (Курск) - 0:2 (0:1)

Голы: Павлов, 36 (0:1). Газданов, 81 (0:2).

"Рязань" - "Сатурн" (Раменское) - 1:0 (1:0)

Гол: Жданкин, 25.