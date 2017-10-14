"Мордовия" продлила беспроигрышную серию до 13 матчей и не пропускает уже 9 игр

"Мордовия" сыграла вничью с "Нефтехимиком" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ - 0:0. Клуб из Саранска прервал девятиматчевую победную серию, однако продлил беспроигрышную до 13 встреч. Кроме того, "Мордовия" не пропускает уже 907 минут.

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

14-й тур

"Носта" (Новотроицк) - "Зенит" (Ижевск) - 0:1 (0:0)

Гол: Чадов, 72.

"Мордовия" (Саранск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:0

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Челябинск" - 2:2 (2:2)

Голы: Игнатьев, 9 (0:1). Рудаков, 10 (1:1). Урывков, 31 (1:2). Кукушкин, 37 (2:2).

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - 1:1 (0:0)

Голы: Панцырев, 65 (1:0). Бежонов, 90 (1:1).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 0:2 (0:1)

Голы: Зимулька, 22 (0:1). Баратов, 76 (0:2).