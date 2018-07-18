"Ленинградец" стартовал в ПФЛ с победы над "Казанкой"

Стартовало первенство России в группе "Запад" ПФЛ. Свои первые матчи в профессиональном футболе провели обнинский "Чертаново-2" и основанный в 2018 году "Ленинградец" из Санкт-Петербурга. Последний взял верх над дублем "Локомотива" - "Казанкой".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

1-й тур

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Петров, 56 - с пенальти (1:0). Корцов, 70 (2:0).

"Псков-747" (Псков) - "Торпедо" (Владимир) - 1:4 (0:2)

Голы: Нестеров, 17 (0:1). Сапельников, 34 (0:2). Турчин, 46 (1:2). Сапельников, 64 (1:3). Сапельников, 85 (1:4).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:1)

Гол: Алексеев, 1.

"Чертаново-2" (Москва) - "Муром" - 3:2 (2:1)

Голы: Глушенков, 18 (1:0). Санталов, 36 (1:1). Молчанов, 41 (2:1). Карпухин, 51 (2:2). Радостев, 70 (3:2).

"Коломна" - "Велес" (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Голуб, 34 (0:1). Коротков, 54 (0:2). Кузяев, 87 (1:2).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Долгопрудный" - 0:0