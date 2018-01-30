15:44 | Футбол — ПФЛ

"Крылья Советов-2" пригласили Икарди на просмотр

10

Нападающий "Интера" Мауро Икарди был приглашен "Крыльями Советов-2" на просмотр. Ранее 24-летний игрок на своей странице в Инстаграме разместил картинку со словами "Уметь прощаться – значит расти" и оставил комментарий "пока-пока".

"Приглашаем Мауро Икарди на просмотр в "Крылья Советов-2", если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с "Реалом" и "Манчестер Сити", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, что интерес к форварду проявляет "Реал". "Королевский клуб" готов заплатить за аргентинца сумму отступных в размере 110 миллионов евро. В текущем сезоне Икарди провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

samsam

Вот только Икарди ни про команду, ни про город ничего не слышал. Это как моська протявкала в Самаре, но слон в Африке так и не узнал о ее существовании.

20:25

karlikf1

Нет, ну даже допустим приехал бы этот Икарда на просмотр и на первой же просмотровой тренировке наглядно показал бы тренерам, где покамесь место нынешних нападающих Крыльев-2. Ну, понятно где - на лавке. Если не на трибуне. И что, потянули бы Крылья получку Икарди, перебили бы предложение Реала и Сити? Гайдётся в Самарской области коммерс, спонсор, готовый оплачивать труд Икарди на благо главного областного футбольного клуба? Так что писать в своих сообщения клубная пресса может всё, что угодно, только вот смешно - это когда действительно смешно, а когда клуб едва сводит концы с концами и ежегодно ходит с протянутой рукой, уже не смешно, а несколько другие эмоции. Кстати, можете ещё К. Роналду пригласить на просмотр, тот вроде тоже как собирается валить летом с Реала.

18:18

Lars Berger

Похоже, кого-то скоро закодируют в "Крыльях"-2... Дошел кто-то до ручки.

18:10

delacrua

на просмотр чего? фильма Движение вверх может быть?

17:07

Lennon

сначала бы вырастили кого-нибудь уровня Икарди, а потом прикалывались...

16:59

Coldmeat

Думаю, что чувство юмора есть все таки не у СЭ, а у ребят из КС-2.

16:51

Voin13

Это прикол такой что ли!))) Я бы еще понял, если бы Икарди пригласил Крылья на просмотр и то 1 м апреля попахивает!)))) А так да, СЭ просто 5+ за юмореску!)))

16:18

sakusda

так себе шуточка...

16:01

NapoliFC

Ну выкурили деревенские по косяку и решили "приколоться".

15:58

shur

Сегодня, что, 1-е апреля?

15:50