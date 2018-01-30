"Крылья Советов-2" пригласили Икарди на просмотр

Нападающий "Интера" Мауро Икарди был приглашен "Крыльями Советов-2" на просмотр. Ранее 24-летний игрок на своей странице в Инстаграме разместил картинку со словами "Уметь прощаться – значит расти" и оставил комментарий "пока-пока".

"Приглашаем Мауро Икарди на просмотр в "Крылья Советов-2", если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с "Реалом" и "Манчестер Сити", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, что интерес к форварду проявляет "Реал". "Королевский клуб" готов заплатить за аргентинца сумму отступных в размере 110 миллионов евро. В текущем сезоне Икарди провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.