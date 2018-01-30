"Крылья Советов-2" пригласили Икарди на просмотр

Нападающий "Интера" Мауро Икарди был приглашен "Крыльями Советов-2" на просмотр. Ранее 24-летний игрок на своей странице в Инстаграме разместил картинку со словами "Уметь прощаться – значит расти" и оставил комментарий "пока-пока".
"Приглашаем Мауро Икарди на просмотр в "Крылья Советов-2", если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с "Реалом" и "Манчестер Сити", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Напомним, что интерес к форварду проявляет "Реал". "Королевский клуб" готов заплатить за аргентинца сумму отступных в размере 110 миллионов евро. В текущем сезоне Икарди провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.
Приглашаем Мауро Икарди @MauroIcardi на просмотр в "Крылья Советов-2", если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с "Реалом" и "Манчестер Сити". https://t.co/v71ziFSnNJ– "Крылья Советов - 2" (@fckssamara2) 30 января 2018 г.
samsam
Вот только Икарди ни про команду, ни про город ничего не слышал. Это как моська протявкала в Самаре, но слон в Африке так и не узнал о ее существовании.
20:25
karlikf1
Нет, ну даже допустим приехал бы этот Икарда на просмотр и на первой же просмотровой тренировке наглядно показал бы тренерам, где покамесь место нынешних нападающих Крыльев-2. Ну, понятно где - на лавке. Если не на трибуне. И что, потянули бы Крылья получку Икарди, перебили бы предложение Реала и Сити? Гайдётся в Самарской области коммерс, спонсор, готовый оплачивать труд Икарди на благо главного областного футбольного клуба? Так что писать в своих сообщения клубная пресса может всё, что угодно, только вот смешно - это когда действительно смешно, а когда клуб едва сводит концы с концами и ежегодно ходит с протянутой рукой, уже не смешно, а несколько другие эмоции. Кстати, можете ещё К. Роналду пригласить на просмотр, тот вроде тоже как собирается валить летом с Реала.
18:18
Lars Berger
Похоже, кого-то скоро закодируют в "Крыльях"-2... Дошел кто-то до ручки.
18:10
delacrua
на просмотр чего? фильма Движение вверх может быть?
17:07
Lennon
сначала бы вырастили кого-нибудь уровня Икарди, а потом прикалывались...
16:59
Coldmeat
Думаю, что чувство юмора есть все таки не у СЭ, а у ребят из КС-2.
16:51
Voin13
Это прикол такой что ли!))) Я бы еще понял, если бы Икарди пригласил Крылья на просмотр и то 1 м апреля попахивает!)))) А так да, СЭ просто 5+ за юмореску!)))
16:18
sakusda
так себе шуточка...
16:01
NapoliFC
Ну выкурили деревенские по косяку и решили "приколоться".
15:58
shur
Сегодня, что, 1-е апреля?
15:50