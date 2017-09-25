"Краснодар-2" победил нальчикский "Спартак" и вышел на второе место на "Юге"

"Краснодар-2" обыграл "Спартак" из Нальчика в матче 10-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило кубанцам выйти на второе место в таблице. От лидирующего "Армавира" их отделяет три очка.

Первенство России

ПФЛ

Юг

10-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:1)

Гол: Удунян, 33.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Спартак" (Нальчик) - 4:2 (1:1)

Голы: Белоус, 9 (1:0). Алиев, 21 (1:1). Белоус, 55 - с пенальти (2:1). Белоус, 63 (3:1). Паштов, 74 (3:2). Гогличидзе, 75 (4:2).