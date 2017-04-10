"Краснодар-2" обыграл владикавказский "Спартак", "Солярис" Маминова выиграл у "Строгино"

"Краснодар-2" переиграл "Спартак" из Владикавказа в матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". В 18-м туре в группе "Запад" "Солярис", главным тренером которого является экс-хавбек "Локомотива" Владимир Маминов, разгромил "Строгино".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

22-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 5:1 (3:1)

Голы: Воробьев, 12 (1:0). Воробьев, 22 (2:0). Комличенко, 24 (3:0). Гурциев, 40 (3:1). Комличенко, 62 (4:1). Комличенко, 73 (5:1).

Судья: Гуренко (Астрахань).

10 апреля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Группа "Запад"

18-й тур

"Солярис" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 3:0 (2:0)

Голы: Садов, 11 (1:0). Садов, 45 (2:0). Барсов, 49 (3:0).

Судья: Вертков (Москва).

10 апреля. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".