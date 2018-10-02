В Мосгордуме в рамках 95-летия футбольного клуба "Торпедо" прошел круглый стол, на котором обсудили ряд вопросов по развитию клуба. Одним из обсуждаемых вопросов было возможное переименование станции "Автозаводская" МЦК на "Торпедо".

Депутат Мосгордумы, заместитель руководителя Центрального межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по работе с общественными организациями Кирилл Шитов сказал, что комиссия поддерживает переименование станции МЦК в "Торпедо".

– Думаю, правительство Москвы поддержит это желание болельщиков московской команды, – сказал Шитов. (Константин Колмаков)