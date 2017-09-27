КДК РФС дисквалифицировал Григоряна на 2 матча ПФЛ и 2 матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что решением комитета на два матча первенства ПФЛ и два матча Кубка России дисквалифицирован главный тренер "Арарата" Александр Григорян. Соответствующее решение было принято в связи с использованием тренером оскорбительных жестов в отношении иных лиц, не являющихся официальными в играх команды против "СКА-Хабаровск" и "Торпедо".

– По матчу "Арарат" – "СКА-Хабаровск": за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча дисквалифицировать Григоряна на два матча Кубка России, – сказал Григорьянц. – "СКА-Хабаровск" оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками.

По матчу ПФЛ "Арарат" – "Торпедо": за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча дисквалифицировать Григоряна на два матча первенства России.

Напомним, что во время матча со "СКА-Хабаровск" (1:2) Григорян показал болельщикам соперника средний палец, а после игры с "Торпедо" (3:2) пошел к фанатам также демонстрируя экспрессивные жесты. (Павел ГУРЕВИЧ)

Григорян принес извинения болельщикам "Торпедо" //

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