"Казанка" разгромила ЦРФСО, Галаджан сделал дубль, Сычев не забил

"Локомотив-Казанка" разгромил ЦРФСО в матче первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Дубль оформил Артем Галаджан. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев вышел на замену на 67-й минуте, но отличиться не смог. Дубль "Локо" занимает второе мест в таблице, на 5 очков отставая от "Чертаново".

В другой встрече дня "Муром" одолел "Знамя Труда".

Первенство России

ПФЛ

Запад

9-й тур

"Муром" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (1:0)

Гол: Андреев, 40.

ЦРФСО (Смоленск) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:3 (0:2)

Голы: Галаджан, 10 (0:1). Галанин, 22 (0:2). Галаджан, 72 (0:3).