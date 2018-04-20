КАМАЗ спас ничью с "Оренбургом-2", отыгравшись с 0:2

"Оренбург-2" и КАМАЗ сыграли вничью в матче 20-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Оренбуржцы к середине второго тайма вели 2:0, но челнинцы смогли набрать очко.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

20-й тур

"Оренбург-2" (Оренбург) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 2:2 (0:0)

Голы: Рудаков, 58 (1:0). Криворучко, 68 (2:0). Галиакберов, 69 (2:1). Янушковский, 75 (2:2).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:1)

Голы: Умаров, 21 (0:1). Комисов, 70 (0:2).