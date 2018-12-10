КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если она станет спонсором клуба

Футбольный клуб КАМАЗ​ предложил популярной певице Ольге Бузовой стать его спонсором. Руководитель отдела маркетинга челнинского клуба предложил ей в подарок грузовик "КАМАЗ".

"Уважаемая Ольга Игоревна Бузова. Мы внимательно изучили ваше творчество, социальные сети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы бы могли стать спонсором нашего футбольного клуба.

КАМАЗ из Набережных Челнов – клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Совместно с вами мы бы могли добиться больших успехов, и наш клуб может стать одним из грандов российского футбола. Наше предложение является заманчивым, и если вы согласитесь, то сразу станете обладателем белоснежного грузовика "КАМАЗ".

КАМАЗ завершил осеннюю часть Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" на втором месте.