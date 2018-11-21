Губернатор утверждает: власти выплатили все финансовые обязательства перед "Днепром"

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что власти регион полностью выполнили все финансовые обязательства перед "Днепром". Ранее в СМИ появилась информация, что на директора смоленского клуба Николая Ермакова заведено уголовное дело по невыплате зарплаты на общую сумму порядка 5,4 миллиона.

- Администрация области полностью на 100 процентов выполнила все свои финансовые обязательства перед данным футбольным клубом. А вот куда делись деньги, выплаченные администрацией области, за это ответ должно нести действующее руководство клуба перед правоохранительными органами, - цитирует ТАСС Островского.

Из бюджета региона на финансирование "Днепра" было выделено в этом году около 25 миллионов рублей. По словам губернатора, именно по инициативе властей УМВД по Смоленской области начало проверку клуба.

- И мы будем очень приветствовать, если по итогам расследования, виновные лица в том, что заработная плата футболистам не выплачивалась, будут найдены и наказаны, - добавил глава Смоленской области.

"Днепр" в текущем сезоне идет на предпоследнем 12-м месте в группе "Запад" Олимп-ПФЛ.