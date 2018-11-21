Следственный комитет возбудил дело против директора смоленского "Днепра" за невыплату зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора смоленского "Днепра" Николая Ермакова, сообщает "Смоленская народная газета". Он подозревается в невыплате зарплаты.

По версии следствия, с июня по октябрь 2018 года более десяти работникам клуба не выплачивали деньги – футболистам, тренерам и врачам. Зарплату они не видели свыше двух месяцев. Всего сумма задолженности составила около 5,4 миллиона рублей, отмечают следователи.

Назначено документальное исследование финансовой деятельности клуба. Также будут приняты меры по погашению задолженностей по зарплате.

"Днепр" занимает 12-е место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ в зоне "Запад".