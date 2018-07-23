Евгений Калешин: "Цель "Урожая" - ФНЛ"

Главный тренер "Урожая" Евгений Калешин заявил, что задача команды - выход в ФНЛ. "Урожай" был создан в Краснодаре в 2018 году после ликвидации "Кубани". 20 июля он провел первый матч в истории, уступив в 1/256 финала Кубка России клубу "Кубань Холдинг" (0:2).

- Поздравляю соперника с победой, она сегодня заслуженна. Тот уровень готовности, который был у нашего оппонента, однозначно выше, и он сегодня сказался, – приводит пресс-служба "Урожая" слова Калешина. – Нам нужно было стартовать, и команда не была равнодушна к игре, результату, это очень важно. Помимо хороших комбинаций и результативных действий, должна быть еще и страсть. Сегодня в игре мы это увидели, и это очень радует. Это скрепы того, что будет в будущем. Мы только в начале пути.

- Кто сейчас тренируется с командой?

- Мы работаем всего несколько дней в таком составе, поэтому сегодня сложно было ожидать качественной игры, которую бы мы хотели видеть. Все ожидаемо, но здесь играли воспитанники "Кубани", для которых это был очень важный матч. На их долю выпала не самая приятная ситуация: мы сегодня вышли на поле с другой эмблемой. Это будет очень тяжелый поход, чтобы вернуть наши цвета, эмблему и наших болельщиков.

- Короткую скамейку можно прокомментировать?

- Сегодняшний состав – это те игроки, которых только-только успели заявить. Клуб приложил максимальные усилия, чтобы буквально в течение суток заявить футболистов в количестве, достаточном для того, чтобы участвовать в сегодняшнем матче.

- Кто будет руководить клубом, и какова задача на сезон?

- На данном этапе я не могу ответить на первую часть вашего вопроса: перестановки в руководстве клуба должны быть завершены и оформлены юридически, и тогда об этом можно будет говорить официально. Что касается второй части, то естественно, клуб не может прозябать во Втором дивизионе, он должен стремиться наверх. Через ступень переступить невозможно, поэтому наша следующая цель – ФНЛ.