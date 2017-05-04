Эпизод с удалением Мязина рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отметил, что дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС рассмотрит эпизод с удалением нападающего "Армавира" Андрея Мязина в матче с "Ротором" (2:1). На 72-й минуте встречи, перед тем, как показать желтую карточку за нарушение правил, арбитр Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом в грудь. Футболист толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой.

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал 29-летнего игрока на полгода.

– Я ознакомился с эпизодом в матче "Ротора" и "Армавира", но пока не хотел бы давать ему какую-то оценку, – цитирует ТАСС Будогосского. – Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС рассмотрит данный эпизод и позже вынесет решение.