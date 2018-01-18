Экс-начальник "Атланта" стал исполнительным директором "Торпедо"

Исполнительным директором "Торпедо" назначен Алексей Клопота, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что Клопота с 2005 по 2009 год работал администратором в хоккейном клубе "Химик", с 2009 по 2015 год был начальником команды клуба КХЛ "Атлант".

Екатерина Агаева, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Торпедо", продолжит работу в клубе в роли заместителя Клопоты.