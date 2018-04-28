Болотный футбол. В каких условиях проходит официальный матч в России

Матч первенства России в группе "Урал-Приволжье" между ульяновской "Волгой" и "Ладой-Тольятти" (0:1) проходил при тяжелых погодных условиях. Поле ульяновского стадиона было сильно залито водой, в некоторых местах мяч совершенно не катился. Несмотря на это, арбитр встречи дал добро на проведение встречи, команды сыграли все 90 минут.
kaop39
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:22
ladafan
Berkut-7 а твой футбол в другой стране, скакун
20:03
ladafan
два дурика..... судья и инспектор должны были перенести матч.... и все. а такие залитые поля и в европе бывают, но там матчи почти всегда переносят
20:00
Berkut-7
Ну не всем же в России понастроили стадионы по 400 миллионов долларов стоимостью , 80% нашего футбола и есть настоящее болото .
19:56
Serenky25
На поле разлилась ВОЛГА. Великая русская река. По ней катались ЛАДЫ. Калины, Приоры и даже ВАЗ 2101. Рассея мля.
19:47