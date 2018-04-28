Болотный футбол. В каких условиях проходит официальный матч в России

Матч первенства России в группе "Урал-Приволжье" между ульяновской "Волгой" и "Ладой-Тольятти" (0:1) проходил при тяжелых погодных условиях. Поле ульяновского стадиона было сильно залито водой, в некоторых местах мяч совершенно не катился. Несмотря на это, арбитр встречи дал добро на проведение встречи, команды сыграли все 90 минут.