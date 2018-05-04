Барнаульское "Динамо" потеряло очки с иркутским "Зенитом", отрыв "Сахалина" - 5 очков

"Динамо" из Барнаула сыграло вничью с "Зенитом" из Иркутска - 2:2. Барнаульцы занимают второе место в таблице первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Лидирует "Сахалин", на 5 очков опережающий барнаульцев.

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ПФЛ

Группа "Восток"

19-й тур

"Динамо" (Барнаул) - "Зенит" (Иркутск) - 2:2 (2:1)

Голы: Липин, 7 (1:0). Завьялов, 14 (2:0). Пытлев, 39 (2:1). Яковлев, 86 (2:2).

"Иртыш" (Омск) - "Чита" - 2:1 (1:1)

Голы: Разборов, 12 (0:1). Мясникевич, 31 - с пенальти (1:1). Берковский, 51 (2:1).