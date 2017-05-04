Артур Григорьянц: "Случай в Армавире? КДК не разбирает действия судьи"

В матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2), который состоялся 30 апреля, между нападающим гостей Андреем Мязиным и главным судьей Сергеем Смирновым произошла стычка. Судя по видео, которое разместил "Армавир", арбитр остановил встречу и собирался вынести футболисту предупреждение. Сначала Смирнов плечом толкнул Мязина и показал ему желтую карточку. В ответ футболист нанес рефери удар головой, после чего увидел красную карточку.

Сегодня КДК РФС разобрал эпизод и дисквалифицировал Мязина на полгода. Чуть позже "СЭ" обратился к главе комитета Артуру Григорьянцу за пояснением.

– Как известно, главный тренер "Армавира" Арсен Папикян был удален в этом матче. Его наказали красной карточкой за нецензурную брань в адрес арбитра, – сказал Григорьянц. – Что касается игрока. ФИФА и УЕФА сегодня уделяют очень серьезное внимание в отношении действий футболистов против официальных лиц матча. За последнее время такие выдающиеся игроки, как Месси, Неймар, Ибрагимович были наказаны за действия против судей.

В случае с Андреем Мязиным есть протокол матча, в котором записано, что игрок "Армавира" ударил головой судью. То есть, это физическое воздействие. КДК не разбирает действия судьи, они не подпадают под юрисдикцию комитета. Это уже вотчина Контрольно-квалификационной комиссии.

Была ли провокация или нет? Мы этот вопрос не разбирали. Для нас было важно следующее. Был контакт с судьей? Был. Был удар головой? Был. Запись в протоколе есть? Есть. Замечания в протоколе нет? Нет. Протест подан? Нет.

Статья 68 Дисциплинарного регламента говорит: все, что написано в официальных документах в отношении официальных лиц матча является достоверным, пока не доказано иное. Ни один аргумент против данного случая представлен не был. На видео четко видно, что игрок ударил головой судью. (Сергей АСТАХОВ)