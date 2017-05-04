Артур Григорьянц: "Случай в Армавире? КДК не разбирает действия судьи"

В матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2), который состоялся 30 апреля, между нападающим гостей Андреем Мязиным и главным судьей Сергеем Смирновым произошла стычка. Судя по видео, которое разместил "Армавир", арбитр остановил встречу и собирался вынести футболисту предупреждение. Сначала Смирнов плечом толкнул Мязина и показал ему желтую карточку. В ответ футболист нанес рефери удар головой, после чего увидел красную карточку.
Сегодня КДК РФС разобрал эпизод и дисквалифицировал Мязина на полгода. Чуть позже "СЭ" обратился к главе комитета Артуру Григорьянцу за пояснением.
– Как известно, главный тренер "Армавира" Арсен Папикян был удален в этом матче. Его наказали красной карточкой за нецензурную брань в адрес арбитра, – сказал Григорьянц. – Что касается игрока. ФИФА и УЕФА сегодня уделяют очень серьезное внимание в отношении действий футболистов против официальных лиц матча. За последнее время такие выдающиеся игроки, как Месси, Неймар, Ибрагимович были наказаны за действия против судей.
В случае с Андреем Мязиным есть протокол матча, в котором записано, что игрок "Армавира" ударил головой судью. То есть, это физическое воздействие. КДК не разбирает действия судьи, они не подпадают под юрисдикцию комитета. Это уже вотчина Контрольно-квалификационной комиссии.
Была ли провокация или нет? Мы этот вопрос не разбирали. Для нас было важно следующее. Был контакт с судьей? Был. Был удар головой? Был. Запись в протоколе есть? Есть. Замечания в протоколе нет? Нет. Протест подан? Нет.
Статья 68 Дисциплинарного регламента говорит: все, что написано в официальных документах в отношении официальных лиц матча является достоверным, пока не доказано иное. Ни один аргумент против данного случая представлен не был. На видео четко видно, что игрок ударил головой судью. (Сергей АСТАХОВ)
Судья Сергей Смирнов ударил Мязина плечом и удалил pic.twitter.com/zRP4amBreA– ФК "Армавир" (@fcarmavir) 4 мая 2017 г.