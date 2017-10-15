"Армавир" разгромил владикавказский "Спартак" и сохранил лидерство на "Юге"

"Армавир" разгромил "Спартак" из Владикавказа в матче группы "Юг" ПФЛ. Клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, ближайший преследователь - "Афипс" - отстает на 2 очка. Команда из Афипского также победила сегодня "Спартак", но из Нальчика.

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Юг

14-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:0

"Афипс" (Афипский) - "Спартак" (Нальчик) - 3:1 (1:1)

Голы: Калмыков, 10 (1:0). Гугуев, 15 (1:1). Подбельцев, 81 (2:1). Стефанович, 90 (3:1).

Нереализованный пенальти: Калмыков (А), 34.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Кубань-2" (Краснодар) - 2:0 (0:0)

Голы: Кучиев, 66 (1:0). Ивашин, 82 (2:0).

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:2 (0:1)

Голы: Удунян, 11 (0:1). Меджидов, 62 (0:2).

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:2 (0:1)

Голы: Руденко, 35 (0:1). Руденко, 52 (0:2).

"Армавир" - "Спартак" (Владикавказ) - 4:0 (2:0)

Голы: Гаджибеков, 2 (1:0). Мирошниченко, 36 - с пенальти (2:0). Поляков, 70 (3:0). Лусикян, 79 (4:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:0

"Черноморец" (Новороссийск) - "Дружба" (Майкоп) - 5:0 (4:0)

Голы: Кочубей, 5 (1:0). Чалый, 13 (2:0). Григорян, 33 (3:0). Прус, 36 (4:0). Панамарев, 72 (5:0).

Удаление: Юрченко (Д), 78.