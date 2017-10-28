"Арарат" в первом матче после отставки Григоряна обыграл "Сатурн"

"Арарат" переиграл "Сатурн" в матче 15-го тура первенства ПФЛ. Это была первая игра для московской команды после ухода с поста главного тренера Александра Григоряна.
"Арарат" после 15 туров занимает первое место в группе "Центр", а "Сатурн" идет на 8-й строчке.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
15-й тур
"Арарат" (Москва) - "Сатурн" - 2:0 (2:0)
Голы: Кацалапов, 23 (1:0). Самошников, 29 (2:0).
Судья: Волошин (Смоленск).
28 октября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/