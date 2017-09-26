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15:13 | Футбол — ПФЛ

"Арарат" сообщил об уходе Измайлова


"Арарат" и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба. Хавбек сообщил, что вынужден покинуть команду по личным обстоятельствам.

– Хочу выразить огромную благодарность руководству "Арарата", тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции, – сказал Измайлов. – Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю "Арарату" решения всех спортивных задач. Уверен, что у клуба светлое будущее.

35-летний Измайлов присоединился к московской команде нынешним летом. В текущем сезоне он провел четыре матча в ПФЛ и забил два гола.

 

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