"Арарат" обыграл "Ротор-2" в предпоследнем матче в России, "Торпедо" и "Сатурн" сыграли вничью

Победитель первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Арарат" обыграл "Ротор-Волгоград-2" в матче предпоследнего 25-го тура. Ранее стало известно, что столичный клуб не получил лицензию РФС и со следующего сезона не поднимется в ФНЛ, а переедет в Армению.

В другой встрече два бывших участника премьер-лиги "Сатурн" и "Торпедо" сыграли вничью.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

25-й тур

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Арарат" (Москва) - 2:3 (0:2)

Голы: Курзенев, 20 (0:1). Квеквескири, 36 (0:2). Шабичев, 50 (1:2). Абрамов, 53 (2:2). Тобоев, 65 (2:3).

"Строгино" (Москва) - "Калуга" - 0:0

"Металлург" (Липецк) - "Зенит" (Пенза) - 3:0 (+:-)

"Сатурн" (Раменское) - "Торпедо" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Садыхов, 26 (0:1). Бор, 48 (1:1).

"Сокол" (Саратов) - "Химик" (Новомосковск) - 1:0 (0:0)

Гол: Дудиков, 85.

"Энергомаш" (Белгород) - "Рязань" - 1:0 (0:0)

Гол: Бутырин, 77.

"Зоркий" (Красногорск) - "Динамо" (Брянск) - 2:0 (2:0)

Голы: Демин, 32 (1:0). Павлов, 36 (2:0).