Андрей Соколов: "Мы празднуем 25-летие не второго дивизиона, а всего российского клубного футбола"

Президент ПФЛ Андрей Соколов выразил надежду, что популярность лиги будет возрастать. Эту мысль он выразил во время вечера, посвященного окончанию сезона-2016/17 и 25-летию ПФЛ.

– 25 лет – серьезная дата. Ассоциация "Профессиональная футбольная Лига" – первая лига и в Российской Федерации, и на постсоветском пространстве, – отметил Соколов. – Сейчас ПФЛ объединяет клубы, как принято говорить, второго дивизиона, и внутри организации, корпоративно, мы определили главные задачи, цели лиги. Дать возможность молодым спортсменам, много лет занимающимся футболом у себя в регионе, продлить свою карьеру, попробовать себя на ином уровне, в профессиональных взрослых соревнованиях. Это наша философия. И хотелось бы, чтобы внимание к ПФЛ, ко второму дивизиону было выше. Сегодня мы празднуем 25-летие не второго дивизиона, а всего российского клубного футбола. Убежден, что решить задачи по поддержке и развитию самой массовой игры мы можем только все вместе: клубы, лиги, Российский футбольный союз, Министерство спорта России, региональные министерства в сфере физической культуры и спорта. (Сергей ЕГОРОВ)