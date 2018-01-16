Александр Тукманов: "Болельщики "Торпедо" просили преференций за лояльность к руководству"

Бывший президент московского "Торпедо" Александр Тукманов признал, что ему не удалось выстроить отношения со всеми группами болельщиков команды. По словам функционера, который возглавлял клуб с января 2007-го по июль 2008 года, а также с апреля 2009-го по декабрь 2017 года, отметил, что некоторые поклонники черно-белых "хотели дружить" на финансовой основе.

- Тема "Торпедо" для, не могу сказать, что болезненная. Но она очень острая, - сказал Тукманов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Я - торпедовец. Я в 11 лет пришел на стадион "Торпедо". С тех пор вся моя судьба связана с футболом. Работая в Российском футбольном союзе, работая в Спорткомитете СССР, я всегда оставался торпедовцем. "Торпедо" для меня - дорогой клуб. Это мой родной дом.

Нам удалось, на мой взгляд, главное. В сложное время, когда команда была никому не нужна, при поддержке Юрия Михайловича Лужкова мы сумели вернуть команду в наше футбольное сообщество. Я хочу сказать спасибо и Лужкову, и всем другим коллегам, которые в тот период времени поддержали нашу инициативу по сохранению команды.

- Было два человека, которые помогли "Торпедо" удержаться на плаву. Это вы и Владимир Алешин (бывший председатель совета директоров клуба. - Прим. "СЭ"). Люди, которые работали с вами, часто говорили добрые слова. Болельщики, наоборот, относились к вам обоим очень критически. На ваш взгляд, прослеживается ли что-то общее в истории президента "Торпедо" у вас и Алешина?

- Мне сложно сказать о всей ситуации, которая была, когда команда играла в "Лужниках", когда командой руководил господин Алешин. Единственное, я твердо знаю, что когда стали закрываться рынки на спортивных сооружениях, в том числе и в "Лужниках", Алешину, конечно, стало сложно содержать команду. Плюс команда покинула премьер-лигу. По-моему, она в то время даже покинула второй дивизион, когда Алешиным было принято решение, что с командой надо что-то делать. Тут мы выступили с инициативой вернуть команду на завод и попытаться возродить ее.

Что касается отношений с болельщиками, это, как вы знаете, очень разнообразная масса. Есть люди, которые приходят поболеть за команду, поддержать ее. Есть те, кто приходят выплеснуть свои эмоции. Как положительные, так и отрицательные.

Общее положение, если сравнивать с господином Алешиным, заключается в том, что ни он, ни я не приняли предложение группы болельщиков, которые говорили: "Давайте нам какие-то преференции, в том числе финансовые. Тогда мы будем более лояльно относиться к руководству клуба. Тогда мы будем дружить".

- О какой "сумме лояльности" можно говорить? Не применительно ко всем болельщикам, а к какой-то группе.

Владимир Алешин: "Смотрел, как сплавляют "Торпедо", - и плакал"

- Не знаю, какая сумма могла быть в то время (при Алешине. - Прим. "СЭ"). Знаю, что здесь ребята приходили и говорили: "Давайте нам, условно, миллион рублей. И мы будем поддерживать команду". Нехорошее сравнение, но это как покупать любовь за деньги.

Я предложил ребятам. Давайте мы вместе попробуем зарабатывать. Все, что заработаете, направите на цели, которые сочтете нужными. Мы были готовы поделиться реализацией билетной программы, сувенирной продукции, экипировки. В общем. выстроить бизнес по тем моделям, которые существуют. Ничего нового мы не предлагали. Сначала ребята "загорелись". Потом что-то не сложилось, появилась обида. Хочу отметить, что речь об определенной группе людей, которая хотела выстроить возле команды свой личный бизнес.