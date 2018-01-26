Александр Тукманов: "Агенту Виейры полагались какие-то комиссионные"

Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал, что агенту нападающего Угу Виейры полагались комиссионные за игру его клиента в России. При этом он не помнит, были ли они выплачены.

В пятницу телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что "Торпедо" до сих пор должен 20 тысяч евро агенту 29-летнего Виейры.

– Действительно, какие-то комиссионные агенту полагались, – вспомнил Тукманов. – Но точных деталей я не помню, прошло много времени. Надо поднимать контракт, который остался в клубе.

Виейра выступал за "Торпедо" с сентября 2014-го по лето 2015-го. За это время форвард провел 20 матчей, в которых забил три мяча. (Павел ГУРЕВИЧ)