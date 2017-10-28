"Афипс" победил "Краснодар-2" и вышел в единоличные лидеры "Юга"

"Афипс" обыграл "Краснодар-2" в матче 16-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило клубу из Афипского обойти кубанцев на 6 очков, а "Армавир" - на 3 - и выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы. У армавирцев, впрочем, на одну игру меньше.

Первенство России

ПФЛ

Юг

16-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:0)

Гол: Конов, 60.

"Афипс" (Афипский) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:1 (1:1)

Голы: Геворкян, 8 (1:0). Жигулев, 16 (1:1). Геворкян, 61 (2:1).

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Ангушт" (Назрань) - 3:0 (0:0)

Голы: Донсков, 59 (1:0). Донсков, 77 (2:0). Басов, 90 - с пенальти (3:0).

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:0

"Кубань-2" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 3:0 (2:0)

Голы: Скуридин, 10 (1:0). Сидоров, 41 (2:0). Скуридин, 85 (3:0).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (0:1)

Голы: Шевченко, 29 (0:1). Кочубей, 47 (1:1). Юдин, 87 (2:1).