18:03 | Футбол — Олимп - Кубок России

Вадим Евсеев: "Отсутствие побед давит и на команду, и на меня"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск"  Вадим Евсеев после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Ахмата" (3:3, 2:4 - пенальти) заявил, что его команде пока не удается стабилизировать игру.

Судя по тому, что довели встречу до одиннадцатиметровых ударов, кубковая игра состоялась, - приводит слова Евсеева официальный сайт хабаровского клуба. - Никто не хотел проигрывать, все хотели пройти дальше. Соперник забивал – мы отыгрывались.

Сегодня забили три мяча – это хорошо. Но опять нет победы – это довлеет на команду, на меня, как тренера. Не удается пока стабилизировать игру, быть последовательными. То яркую выдадим игру, то невыразительную. 

СКА-Хабаровск - Ахмат

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Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/vadim-evseev-nikto-ne-khotel-proigryvat/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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