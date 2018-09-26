Вадим Евсеев: "Отсутствие побед давит и на команду, и на меня"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Ахмата" (3:3, 2:4 - пенальти) заявил, что его команде пока не удается стабилизировать игру.

- Судя по тому, что довели встречу до одиннадцатиметровых ударов, кубковая игра состоялась, - приводит слова Евсеева официальный сайт хабаровского клуба. - Никто не хотел проигрывать, все хотели пройти дальше. Соперник забивал – мы отыгрывались.

Сегодня забили три мяча – это хорошо. Но опять нет победы – это довлеет на команду, на меня, как тренера. Не удается пока стабилизировать игру, быть последовательными. То яркую выдадим игру, то невыразительную.

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