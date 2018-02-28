Тренер "Авангарда": "Мы всю зиму готовились к матчу с "Амкаром", но кому нужен футбол в таких условиях?"

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев после победы в четвертьфинале Кубка России над "Амкаром" (0:0, 7:6 по пенальти) отметил, что команда была готова к игре психологически на 100 процентов. Наставник подчеркнул, что футбол при минусовой температуре никому не нужен.

– Драматургия была мощная, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Биджиева. – Благодарен ребятам за проявление характера и мастерства. Хотя вы правильно сказали: были моменты, когда, казалось, вот-вот, ходим рядом с результатом, а он ускользал. Но ребята держали себя в руках. Психологически они были готовы на 100 процентов. "Амкар" – неприятный соперник, мало пропускает. Взломать его непросто. Но мы все же выиграли, порадовав курских болельщиков. Эта победа для них!

– Футбол футболом в таких погодных условиях назвать тем не менее, наверное, нельзя?

– Если честно… Кому это все нужно? Во вторник еще ладно, просто было холодно, а в среду повалил снегопад. Снег, падая на газон, замерзал и превращался в лед.

– До трофея "Авангарду" всего два шага, а в полуфинале вам играть дома с "Шинником"…

– Пока мы всего не осознали. Что ж, будем готовиться! Повторю, очень рад за ребят, это их высшее достижение в карьере. Мы весь предсезонный цикл целенаправленно готовились к матчу с "Амкаром". Разбирали соперника – смотрели и видео, и вживую. И это дало результат.