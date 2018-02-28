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Тренер "Авангарда": "Мы всю зиму готовились к матчу с "Амкаром", но кому нужен футбол в таких условиях?"

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Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев после победы в четвертьфинале Кубка России над "Амкаром" (0:0, 7:6 по пенальти) отметил, что команда была готова к игре психологически на 100 процентов. Наставник подчеркнул, что футбол при минусовой температуре никому не нужен. 

– Драматургия была мощная, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Биджиева. – Благодарен ребятам за проявление характера и мастерства. Хотя вы правильно сказали: были моменты, когда, казалось, вот-вот, ходим рядом с результатом, а он ускользал. Но ребята держали себя в руках. Психологически они были готовы на 100 процентов. "Амкар" – неприятный соперник, мало пропускает. Взломать его непросто. Но мы все же выиграли, порадовав курских болельщиков. Эта победа для них!

– Футбол футболом в таких погодных условиях назвать тем не менее, наверное, нельзя?

– Если честно… Кому это все нужно? Во вторник еще ладно, просто было холодно, а в среду повалил снегопад. Снег, падая на газон, замерзал и превращался в лед.

– До трофея "Авангарду" всего два шага, а в полуфинале вам играть дома с "Шинником"

– Пока мы всего не осознали. Что ж, будем готовиться! Повторю, очень рад за ребят, это их высшее достижение в карьере. Мы весь предсезонный цикл целенаправленно готовились к матчу с "Амкаром". Разбирали соперника – смотрели и видео, и вживую. И это дало результат.

Дополнительная информация

http://fc-avangard.ru/item/1770-khasanbi-bidzhiev-rebyata-derzhali-sebya-v-rukakh-psikhologicheski-byli-gotovy-na-100-protsentov

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex2005

чувак, ваш уровень футбола и летом никому не нужен)))

13:05

Lunatic Pride

КУР-СКИЙ А-ВАН-ГАРД!!!!!!!!!!!!!!

09:13

suff1x

молодцы!

05:47

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