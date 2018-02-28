"Спартак" не готов играть с "Крыльями" при температуре ниже -15 градусов

В Самаре завершилось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Решение о проведении встречи будет принято за час до ее начала - после того, как спецкомиссия (представители клубов, РФС и судей) проведет замеры температуры.
Красно-белые на совещании озвучили позицию – не играть, если температура окажется ниже -15 градусов. Решение о допуске болельщиков на арену также будет принято за час до игры. (Сергей ЕГОРОВ)
Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Артур Дент
Cheremis57 Я прочитал и согласился про лето. Ответил и на то, чем Спартак по-твоему мнению "лучше". Тем, что он этих чинуш не боится и поставил вопрос ребром. При этом я тебя достал.
16:35
Cheremis57
Артур Дент, ок-грубовато получилось! Но ты реально достал!! Я же ниже написал, за какой я футбол!!! Читай внимательнее!!!!
16:31
Артур Дент
Cheremis57 и почему другие вчера играли я свою версию высказал.
16:30
Артур Дент
Cheremis57, не надо про "хреново доходит". Это уже на личности переход практически. Ни к чему это хорошему не приведет. А Тосно тоже мой? Или Луч? Моя позиция, что нехер играть в такую погоду и все... Вечно вы оголтелые только к "ваши"-"наши" все сводите. Хорошо, самому-то приятно на такое смотреть? Или только, от того, что Спартак может проиграть, 2 часа жизни потратить не жалко?
16:29
Cheremis57
Артур Дент, хреново до тебя доходит! Если ты не хочешь, чтобы твой "Спартак" играл в минус 15, то почему другие вчера играли? Вы чем лучше их? Заставьте этих обормотов, которые приняли эту систему осень-весна, вернуться в лето!! И всем будет хорошо!!!
16:24
Артур Дент
alex2005 Реально смотрел. Приболел, отлеживался, делать нечего, вот и насладился )))))
16:23
Артур Дент
И еще. Вчера игравшие команды не имеют такого статуса в футболе как Спартак, ЦСКА или Зенит. Потому вопрос о переносе и побоялись поднимать. А ну как власть имущие обидятся и выгонят из ПЛ или ФНЛ.
16:22
alex2005
Артур Дент ну это сомнительно, они обычно играют 1-0 да 0-1, зато пенальти выяснили кто лучше бьет...ты мне скажи ты реально смотришь матчи уровня ска-шинник? я вот даже обзор не могу смотреть)))а насчет погоды тоже непонятно, вот был матч Ска-Цска в хабаровске, тоже было холодно, но сыграли 2-4, весело же, так что непонятно где интереснее
16:22
Артур Дент
И те кто это все организовал - придурки. Оставят все как есть, значит придурки вдвойне.
16:20
Артур Дент
Cheremis57, а при чем тут сопли? Вот я например, сегодня ни один из матчей смотреть не буду, насмотрелся вчера досыта. А перенесут на конец марта-начало апреля, посмотрю с удовольствием. Вот и все.
16:19
Артур Дент
Амкар-Авангард и Ска-Шинник вполне могли бы по паре голов в своих матчах забить, поиграть в конце концов. А вот такое.... Ну видимо не хватает мне чувства юмора оценить комизм таких матчей. Наверное стоит Петросяна посмотреть или еще что-нибудь из смешного ))))))
16:17
Cheremis57
Артур Дент, я за летний футбол! Травка зелёная, птички поют, футболисты бегают в трусах и футболках, а ты комфортно сидишь на трибуне с баночкой холодного пива!! Лепота!!! А кто заставил играть в футбол в России зимой? Вот к ним все вопросы Артур!!!! И не хрен сопли распускать, вы чем лучше футболистов, которые вчера яйца морозили- пришла ваша очередь!!!!!
16:15
alex2005
Артур Дент почему не люблю, просто не люблю завышать этот уровень...матчи амкар авангард и ска шинник являются помойкой при любой погоде и статусе, разве с этим сложно спорить? зато эти матчи в таких условиях добавляют забавности)
16:13
Артур Дент
alex2005, странный ты. Так не любить отечественный футбол, и так активно участвовать в обсуждении в общем-то незначительного эпизода второстепенного турнира. Ну да ладно, наверное какие-то мотивы у тебя есть.
16:10
alex2005
Артур Дент не знаю насчет вчера-не смотрел) а с другой стороны там уровень команд, такой, что и летом сыграли бы также...а так что плохого, 2 серии пенальти это всегда интересно и две сенсации, а садо-мазо у нас в целом весь футбол и погода тут не причем)))
16:07
Артур Дент
alex2005 Артур Дент я уже писал, повторюсь, у нас такой уровень футбола, что веселее смотрится футбол на снегу в метель, хоть посмеяться можно)/// чего-то вчера было ни разу не смешно. Не футбол, а садо-мазо. Причем для всех: и для участников, и для зрителей. Тогда зачем нам вообще футбол в стране, если специально создавать такие условия для игр, а уж если это "стечение обстоятельств" не исправить?
16:01
alex2005
pahom-17 ну просто тогда двойных стандартов не должно быть, а то здесь играем, а Спартак не играет, а насчет игроков, ставьте второй состав и не потеряете)))
15:59
alex2005
Артур Дент я уже писал, повторюсь, у нас такой уровень футбола, что веселее смотрится футбол на снегу в метель, хоть посмеяться можно)
15:56
pahom-17
Юстас - alex2005........да ничего не забыл и кто где играл тоже помню....но это ничего не меняет..все решают 2 команды ..остальным не должно быть дела кто и что и как...впрочем чего там растекаться..и далее...скоро узнаем ждать осталось меньше часа....а там как будет так и будет...важно не потерять игроков к важной игре..остальное не столь принципиально..
15:52
Артур Дент
Сколько же оголтелых спартакофобов собралось. Но один вопрос: футбол, он для кого? Кроме как для болельщиков других вариантов нет. Так уж получилось, что вчера оба четвертьфинала я посмотрел по телевизору. Что-то отвратнее этого "зрелища" найти сложно. Разве что мыльную оперу на центральном канале какую-нибудь. Зрителям на стадионах, думаю тоже не сладко пришлось. Так почему бы не перенести все эти игры на дату какого-нибудь этапа ЛЕ? Чтоб ФУТБОЛ посмотреть, а не бодание на замерзшей траве? Алекс, гаттузо, черемис, вам футбол-то как зрелище, вообще нужен?
15:50
egoshin-alex
Раньше на афишах писали: "Матч состоится при любой погоде". Теперь надо писать: "Если согласится "Спартак"?
15:47
alex2005
pahom-17 ну так эта тактика неудивительна для команды первой лиги, им понятно выгоднее играть, но они же не нарушают ничего и плюс реально никто не хочет терять свое поле...помнится Романцев называл перенос матча с Лидсом на нейтральное поле заговором против России, забыли уже?)))да и Цска и Локо играли в Хабаровске, так что...
15:34
pahom-17
alex2005 экий ты...))) ну причем тут ,, болелы,, все дело в поле и в технической оснащенности команд...техничная команда может нормально играть на нормальном поле, а вот лишить этого преимущества главная задача КС...отсюда и вся настырность руководства... все остальное от лукавого...даже знаю как будет проходить игра(если будет) тут ничего хитрого нет.. навязать борьбу на всех участках поля, не дать играть главное, и уповать на стандарты..по сути дыр-дыр..как и играют в ФНЛ...по сути КС будут иметь преимущество..поставят гренадеров, наверняка уже наигрывали такое понимая в каких условиях будет проходить матч..а тут все может поменяться...отсюда и вся эта маленькая истерика от них....а уж говоря что будет много народу....и все для них это уже чистейший пердимонокль...
15:32
alex2005
pahom-17 ну вариант матча в Москве это большая хитрость Спартака, но это не главное...Крылья логично не хотят играть домашний матч на нейтральном поле...тем более и ты наверное не маленький и понимаешь, что спартаковских болел больше в разы чем самарских
15:19
kukuruka
Послать этот местечковый футбол, в самолет и на Гоа..
15:16
pahom-17
alex2005......ну ты же не маленький (надеюсь) нейтральное поле, оно нейтральное для обеих команд...болельщики СпМ поедут, а что болельщики КС ? ,, денех,, нету? не убедительно...а Москва..ну опять же...ты ведь знаешь что поле с подогревом, а в Самаре деревянное...разница есть или нет?..что касаемо ,, не было предложений,, это всего лишь маленькая хитрость....
15:15
-философ-
Чтобы не засчитали "технарь" , играть нужно при любой погоде. Да, есть возможность получить травмы основным игрокам в преддверии игры с локо, но когда ещё нужно показать спортивный характер, как не в тяжёлые условия?
15:06
alex2005
pahom-17 а вот Крылья говорят, что им предложений не было официальных...и потом где я передергиваю...Крылья не хотят играть на нейтральном поле без болельщиков, по сути в гостях, так как болелы Спартака поедут туда...кстати еще Спартак предлагал Москву где такая же погода)
15:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В принципе Крылья могут выбрать другое место проведения, допустим Питер. Если бы они смогли договориться с Зенитом по поводу Крестика, то мы мощно бы поддержали Крылья, как своих. Да и болелы наших команд дружат. И порвали мяско в стиле- дай пять!
15:02
pahom-17
alex2005......не передергивай..предлагалось Краснодар, Сочи.. и СПМ сказал что все оплатит...а КС отказались..не в курсе почему? ))))
15:01