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17:22 | Футбол — Кубок России

"Рубин" встретится с "Крыльями Советов" в Кубке России 25 октября

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"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил о дате проведения матча 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча состоится в среду, 25 октября. Отмечается, что время начала игры будет определено позднее.

Напомним, что в 1/16 финала казанцы обыграли "Оренбург" со счетом 2:0, а самарский клуб был сильнее "Локомотива" (3:2).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EVIL915

Ну что, Бекиич и другие соседи! Крепитесь!

17:49