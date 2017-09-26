"Рубин" встретится с "Крыльями Советов" в Кубке России 25 октября

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил о дате проведения матча 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча состоится в среду, 25 октября. Отмечается, что время начала игры будет определено позднее.
Напомним, что в 1/16 финала казанцы обыграли "Оренбург" со счетом 2:0, а самарский клуб был сильнее "Локомотива" (3:2).
С @fckssamara сыграем в среду, 25 октября.– "Рубин" Казань (@fcrk) 26 сентября 2017 г.
Время начала игры будет определено позднее#РубинКрылья #FCRK pic.twitter.com/wmFzDEXNci
EVIL915
Ну что, Бекиич и другие соседи! Крепитесь!
17:49