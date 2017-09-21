Роберто Манчини: "Капленко был лучшим в игре "Динамо" СПб - "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) выразил поддержку полузащитнику команды Кириллу Капленко. На 112-й минуте дополнительного времени хавбек сфолил в своей штрафной, после чего был назначен 11-метровый, который и принес победу номинальным хозяевам поля.
– Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?
– Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле. (Гоша ЧЕРНОВ)
Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY
werder63
Лучшим?????))) Поплыл Манчини)))
00:03
эдпитер
Капленко два гола привез. Факт. Но крест на нем ставить рано, первую игру толком провел. За одного битого двух небитых дают, пока все не испытаешь,игроком не станешь. Главное-не сломаться и ждать своего шанса.
23:35 21 сентября
Pleafant
Капленко неплохо провёл матч,но чем думал Манчини,ставя юного,неопытного парня не на своё место.В результате-две результативные ошибки,только из за неумения играть ЦЗ,к тому же ему не хватает ни мощи,ни скорости.
23:35 21 сентября
sarkis1957
Вот это уже полный бред! Не ожидал от Манчини...
23:21 21 сентября
gan75
Если задача была красиво слиться, то Капленко был лучшим.
23:09 21 сентября
Помощник Президента
Лучшим. Только 2 гола привёз)
23:04 21 сентября