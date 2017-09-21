Роберто Манчини: "Капленко был лучшим в игре "Динамо" СПб - "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) выразил поддержку полузащитнику команды Кириллу Капленко. На 112-й минуте дополнительного времени хавбек сфолил в своей штрафной, после чего был назначен 11-метровый, который и принес победу номинальным хозяевам поля.

– Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?

– Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"