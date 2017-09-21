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22:56 21 сентября | Футбол — Кубок России

Роберто Манчини: "Капленко был лучшим в игре "Динамо" СПб - "Зенит"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) выразил поддержку полузащитнику команды Кириллу Капленко. На 112-й минуте дополнительного времени хавбек сфолил в своей штрафной, после чего был назначен 11-метровый, который и принес победу номинальным хозяевам поля.

– Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?

– Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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werder63

Лучшим?????))) Поплыл Манчини)))

00:03

эдпитер

Капленко два гола привез. Факт. Но крест на нем ставить рано, первую игру толком провел. За одного битого двух небитых дают, пока все не испытаешь,игроком не станешь. Главное-не сломаться и ждать своего шанса.

23:35 21 сентября

Pleafant

Капленко неплохо провёл матч,но чем думал Манчини,ставя юного,неопытного парня не на своё место.В результате-две результативные ошибки,только из за неумения играть ЦЗ,к тому же ему не хватает ни мощи,ни скорости.

23:35 21 сентября

sarkis1957

Вот это уже полный бред! Не ожидал от Манчини...

23:21 21 сентября

gan75

Если задача была красиво слиться, то Капленко был лучшим.

23:09 21 сентября

Помощник Президента

Лучшим. Только 2 гола привёз)

23:04 21 сентября