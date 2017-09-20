Игорь Шалимов: "Мы позорно вошли в историю"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после вылета команды из розыгрыша Кубка России от "Томи" (1:2) признал, что ошибкой было проводить ротацию. Наставник быков считает, что его команда во встрече с томичами действовала безобразно.
- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю, - цитирует официальный сайт "Томи" Шалимова. - Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.
- Вы вылетели из еврокубков, из Кубка России. Вам не попадет?
- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.
- Не было ли у вас недооценки соперника?
- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.
- Что сделали в перерыве, чтобы изменить игру?
- А что в таких случаях можно сделать. Только замены. Мы две сделали после первого тайма, еще одну - за 30 минут до конца матча.
- Меняли ли вы план на игру?
- Нет, мы просто поменяли игроков, которые выпадали.
Дополнительная информация
http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/press-konferentciia-tom-krasnodar-2017-09-20
redshark
Это слив. Че дуру то гнать?
19:11
ole72
борьба за кубок начинается с полуфинала а сейчас он никому не нужен
19:08
tryam
да четы юлишь! залил галицкому уши что надо сливать кубки...чтобы попасть в ЛЧ,
19:01
совва
Как, опять?))
18:54
redgy
победой в воскресенье можно отмазаться
18:48
shpasic
а зимой Смолов их кинет - вот тогда веселье и начнётся.
18:40
Ivenhoe
Да они намеренно вылетели и оттуда, и оттуда. Всё ж "шито белыми нитками". На кону - место в ЛЧ. Посмотрим...
18:31