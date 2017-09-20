Игорь Шалимов: "Мы позорно вошли в историю"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после вылета команды из розыгрыша Кубка России от "Томи" (1:2) признал, что ошибкой было проводить ротацию. Наставник быков считает, что его команда во встрече с томичами действовала безобразно.

- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю, - цитирует официальный сайт "Томи" Шалимова. - Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

- Вы вылетели из еврокубков, из Кубка России. Вам не попадет?

- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.

- Не было ли у вас недооценки соперника?

- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

- Что сделали в перерыве, чтобы изменить игру?

- А что в таких случаях можно сделать. Только замены. Мы две сделали после первого тайма, еще одну - за 30 минут до конца матча.

- Меняли ли вы план на игру?

- Нет, мы просто поменяли игроков, которые выпадали.

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