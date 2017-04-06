Хави Грасия: "Нельзя победить, не реализовывая свои моменты"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинале Кубка России заявил, что его команда уступила сопернику из-за нереализованных моментов. Специалист пожелал клубу из Екатеринбурга удачи в финальной встрече с "Локомотивом", которая состоится в Сочи 2 мая.
– Пропустили гол после одной из первых атак соперника, потом смогли сравнять счет и могли выйти вперед, – сказал во флеш-интервью Грасия. – Соперник забил после "стандарта" и подвел окончательный итог. У нас были моменты, чтобы победить. К сожалению, не реализовывая их, победить нельзя.
У нас были моменты до замен и после, в течение всех 90 минут. Команда "Урал" выходит в финал, мы их поздравляем, желаем удачи. "Рубин" будет двигаться дальше.
П_о_в_а_р
Singbеrt7 Надеюсь, без тебя Рубин будет двигаться дальше. ----------------------------- Да пора уж. Кубок единственная надёжа для него остаться.
19:40
П_о_в_а_р
Испанская система... "Соперник два раза перешёл центр поля" и т.д. Испанцу Валере так же не везло.
19:39
shuralev
Давай досвздания!!!!
19:33
Русский
Чемодан-вокзал-Пиренеи!
19:23
Singbеrt7
Надеюсь, без тебя Рубин будет двигаться дальше. Игра беспросветная. 5 игр - 1 победа над Анжи, причем Анжи в том матче был сильнее Рубина. Просто повезло.
19:21