Хави Грасия: "Нельзя победить, не реализовывая свои моменты"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинале Кубка России заявил, что его команда уступила сопернику из-за нереализованных моментов. Специалист пожелал клубу из Екатеринбурга удачи в финальной встрече с "Локомотивом", которая состоится в Сочи 2 мая.

– Пропустили гол после одной из первых атак соперника, потом смогли сравнять счет и могли выйти вперед, – сказал во флеш-интервью Грасия. – Соперник забил после "стандарта" и подвел окончательный итог. У нас были моменты, чтобы победить. К сожалению, не реализовывая их, победить нельзя.

У нас были моменты до замен и после, в течение всех 90 минут. Команда "Урал" выходит в финал, мы их поздравляем, желаем удачи. "Рубин" будет двигаться дальше.