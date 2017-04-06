19:17 | ФУТБОЛ — Кубок России

Хави Грасия: "Нельзя победить, не реализовывая свои моменты"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинале Кубка России заявил, что его команда уступила сопернику из-за нереализованных моментов. Специалист пожелал клубу из Екатеринбурга удачи в финальной встрече с "Локомотивом", которая состоится в Сочи 2 мая.

– Пропустили гол после одной из первых атак соперника, потом смогли сравнять счет и могли выйти вперед, – сказал во флеш-интервью Грасия. – Соперник забил после "стандарта" и подвел окончательный итог. У нас были моменты, чтобы победить. К сожалению, не реализовывая их, победить нельзя.

У нас были моменты до замен и после, в течение всех 90 минут. Команда "Урал" выходит в финал, мы их поздравляем, желаем удачи. "Рубин" будет двигаться дальше.

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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П_о_в_а_р

Singbеrt7 Надеюсь, без тебя Рубин будет двигаться дальше. ----------------------------- Да пора уж. Кубок единственная надёжа для него остаться.

19:40

П_о_в_а_р

Испанская система... "Соперник два раза перешёл центр поля" и т.д. Испанцу Валере так же не везло.

19:39

shuralev

Давай досвздания!!!!

19:33

Русский

Чемодан-вокзал-Пиренеи!

19:23

Singbеrt7

Надеюсь, без тебя Рубин будет двигаться дальше. Игра беспросветная. 5 игр - 1 победа над Анжи, причем Анжи в том матче был сильнее Рубина. Просто повезло.

19:21

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