Глава комитета по этике: "Нельзя оставлять слова Павлюченко без внимания"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подчеркнул, что слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари нельзя оставлять без внимания. После окончания финального матча Кубка России, который железнодорожники выиграли со счетом 2:0, на поле состоялась массовая драка. Павлюченко впоследствии обматерил Ари, а затем заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".

- Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы. Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный, - цитирует ТАСС Андреева. - Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о" //

Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пусть в Бразилию летит"

