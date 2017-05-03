Глава комитета по этике: "Нельзя оставлять слова Павлюченко без внимания"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подчеркнул, что слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари нельзя оставлять без внимания. После окончания финального матча Кубка России, который железнодорожники выиграли со счетом 2:0, на поле состоялась массовая драка. Павлюченко впоследствии обматерил Ари, а затем заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".
- Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы. Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный, - цитирует ТАСС Андреева. - Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует.
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //
Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о" //
Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пусть в Бразилию летит"
pussykitty
Потому что вести себя как г.вно можно, а говорить слово "г.вно" - нельзя. Глава комитета по этике, ваши слова пахнут г.вном!
10:36
shpasic
а действия Ари можно оставлять без внимания? достойный продолжатель дела Жана и Жедера))
10:35