Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пускай в Бразилию летит"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в эксклюзивном интервью "СЭ" после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) заявил, что форварда железнодорожников Ари надо пожизненно дисквалифицировать.
В микст-зоне после окончания встречи Павлюченко несколько раз нецензурно оскорбил Ари, который принял активное участие в массовой драке в концовке финала.
– Ваши слова в микст-зоне – что это было?
– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?
– Но вы назвали его…
– Я, конечно, перегорел! Напишите – г…о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя, как г…о, нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда. (Сергей ЕГОРОВ)
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //
Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"
serzheo
И этого кренделя в сборную хотели?)) Кто там за отмену лимита? - Смотрите вниматочно кого нам понавезут... На этих... которые за миску похлебки, вчера только с пальмы слезли, и будете смотреть.
23:45
higagy
Рома, если за это из страны выгонять, то тут население ополовинется. Ютуб посмотри, чтоли.
23:44
Веселый Смока
Так Ари вроде теперь гражданин России полноправный.Либо я что то путаю либо у спящего дерева мозг совсем древесиной заплыл
23:41