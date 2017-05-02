Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) обматерил форварда москвичей Ари. В концовке встречи игрок железнодорожников был удален за активное участие в массовой драке, которая началась после словесной перепалки игрока "Урала" Артема Фидлера и футболиста "Локо" Мануэла Фернандеша.
– Понаберут п***в. Ари г***н. Так и напишите: г***н. Просто, ***, мразота такая. ***, еще за это медали дают. Так и напишите, – приводит Rusfootball.info слова Павлюченко.
#УралЛоко Кличко с таким ударом бы не проигралpic.twitter.com/lS8Qw4G6u1– СЭ Футбол (@football_se) 2 мая 2017 г.
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму"
Дополнительная информация
https://www.rusfootball.info/rss/1146405393-roman-pavlyuchenko-ob-ari-ponaberut-psov-tak-i-napishite.html
Vedi
Конечно эти удары кулаком сзади подлые , думаю что Ари за это хотели сказать слова Павлика все нормальные люди наблюдавшие за ходом игры .
23:24
PvsZ
Рома старый, ему уже всё равно. Но вообще он прав. Фидлер заслужил свою красную, тут спору нет, а Ари - петушара.
23:20
delacrua
Рома прав. поэтому он в Спартаке сверкал, что огонь в глазах. а тут несправедливость - огонь на языке. это нормально. Рома, поддерживаю.
23:04
shpasic
не зря его с Зенитом удалили.
22:54
1 JAMAL
А СМИ и рады маты цитировать =)
22:50