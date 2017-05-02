22:31 | ФУТБОЛ — Кубок России

Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России

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Нападающий "Урала" Роман Павлюченко после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) обматерил форварда москвичей Ари. В концовке встречи игрок железнодорожников был удален за активное участие в массовой драке, которая началась после словесной перепалки игрока "Урала" Артема Фидлера и футболиста "Локо" Мануэла Фернандеша.

– Понаберут п***в. Ари г***н. Так и напишите: г***н. Просто, ***, мразота такая. ***, еще за это медали дают. Так и напишите, – приводит Rusfootball.info слова Павлюченко.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" // 
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Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146405393-roman-pavlyuchenko-ob-ari-ponaberut-psov-tak-i-napishite.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vedi

Конечно эти удары кулаком сзади подлые , думаю что Ари за это хотели сказать слова Павлика все нормальные люди наблюдавшие за ходом игры .

23:24

PvsZ

Рома старый, ему уже всё равно. Но вообще он прав. Фидлер заслужил свою красную, тут спору нет, а Ари - петушара.

23:20

delacrua

Рома прав. поэтому он в Спартаке сверкал, что огонь в глазах. а тут несправедливость - огонь на языке. это нормально. Рома, поддерживаю.

23:04

shpasic

не зря его с Зенитом удалили.

22:54

1 JAMAL

А СМИ и рады маты цитировать =)

22:50