Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) обматерил форварда москвичей Ари. В концовке встречи игрок железнодорожников был удален за активное участие в массовой драке, которая началась после словесной перепалки игрока "Урала" Артема Фидлера и футболиста "Локо" Мануэла Фернандеша.

– Понаберут п***в. Ари г***н. Так и напишите: г***н. Просто, ***, мразота такая. ***, еще за это медали дают. Так и напишите, – приводит Rusfootball.info слова Павлюченко.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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